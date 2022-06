Vierte Staffel kommt: Die «Ku'damm»-Reihe wird fortgesetzt

Während die beiden ersten Staffeln «Ku‹damm 56» und «Ku›damm 59» noch in den 1950er Jahren spielten, ging es dann in der Fortsetzung «Ku'damm 63» bereits in die Sechzigerjahre. «Wenn es überhaupt eine Staffel vier gibt und ich es entscheiden könnte, dann würde ich wahrscheinlich in diesem Dreijahresabstand bleiben», erklärte die Schauspielerin Claudia Michelsen (53) bereits im März 2021 der Nachrichtenagentur spot on news. «Die 1960er Jahre sind aber auch insgesamt eine spannende Zeit, in der viel passiert ist.»