Vierte Staffel «Stranger Things» feiert nächsten Meilenstein

Netflix gab daraufhin an, dass Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten 28 Tagen für mehr als 930 Millionen Sehstunden bei «Stranger Things» eingeschaltet hätten, was die neuen Folgen nun noch steigern konnten. Die vierte Staffel «Stranger Things» ist laut «Variety» die beliebteste englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten und die zweitbeliebteste insgesamt.