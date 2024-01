Vierte Staffel von «Charité» startet am 9. April

Die «Charité» in einem Vierteljahrhundert

Die neue Staffel führt in die Zukunft – genauer gesagt in das Jahr 2049, in dem die Menschen mit dem Klimawandel zu kämpfen haben, zudem drohen unbekannte Bakterien, gefährliche Infektionen auszulösen. Für die Mediziner des bekannten Berliner Universitätsklinikums gibt es also jede Menge zu tun. Zur Handlung: Die Leiterin der Mikrobiologie, Maral Safadi (Sesede Terziyan), wird mit einem sehr gefährlichen Bakterium konfrontiert und beginnt einen Wettlauf mit der Zeit. Ihr stehen politische Interessen im Weg, aber auch der Streit um eine neue Gesundheitsreform, die über Behandlungen auf Basis eines Punktesystems entscheidet. Während Safadi die Reform befürwortet, kämpft ihre Mutter Seda (Adriana Altaras), Chirurgin an der Klinik, dagegen. Sie sucht Verbündete innerhalb der «Charité» ...