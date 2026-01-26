Vierter Tag im Dschungelcamp: Ariel macht sich weiter unbeliebt

Verweigerung trotz Team–Hunger

Nicole nahm all ihren Mut zusammen und sagte ihrer Mitcamperin die Meinung. «Wenn ich was sage, hast du meistens etwas daran auszusetzen.» Das gebe ihr kein gutes Gefühl. «Du redest einfach sehr viel, du dokumentierst alles», versuchte Simone sich zu rechtfertigen. Das mache sie schon immer, verteidigte Nicole ihren Charakter. «Ich nehme das nicht so ernst, wir sind alle schon ein bisschen gaga», zeigte sich Simone wenig beeindruckt von der Ansage. Doch Nicole schoss weiter. «Wenn die mich noch einmal so angeht», zeige sie auch eine andere Seite von sich, kündigte Simone gegenüber Patrick an. Camp–Prinzessin Ariel, die Nicole gegen sie aufgestachelt habe, könne sich auf was gefasst machen. «Richtig fies ist die Kleine, mit mir hat sie sich aber mit der Falschen angelegt», betonte Simone. Schlafen, essen, trinken, keine Sterne bringen und keine Nachtwache machen sei alles was Ariel könne. Ariel versicherte ihr, dass sie Nicole nicht gegen sie aufgebracht habe, was Simone erst einmal besänftigte.