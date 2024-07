Vierter Todestag: Ehefrau erinnert rührend an Nick Cordero

Die Trauer in den letzten vier Jahren habe jeden Teil von ihr verändert, erklärte Kloots weiter. «Ich bin in jeder Hinsicht ein neuer Mensch geworden. Sie hat verändert, wie ich liebe, wie ich aussehe, wie ich fühle, wie ich gehe, wie ich denke, wie ich meinen Sohn erziehe, wie ich arbeite.» Sie habe viel über Ängste, Depressionen, Furcht und Stress gelernt, führte die 42–Jährige weiter aus. Die Trauer habe sie «schwächer und stärker zugleich gemacht, und ich bin ehrlicher, verletzlicher und furchtloser in meinem Leben geworden. Ich habe gelernt, wie viel Glück ich hatte, jemanden in meinem Leben zu haben, der mich vollkommen liebt und ich ihn.» Die Trauer sei bei weitem das Schlimmste gewesen, «was mir je widerfahren ist, aber auch das, was mir die Augen geöffnet hat. [...] Sie hat mich gelehrt zu leben. Mein Leben zu leben. Ich vermisse dich jeden einzelnen Tag. Ich werde dich immer lieben.»