Viggo Mortensen: «Gibt Projekte, bei denen ich fast nichts verdiene»

«Herr der Ringe» hat er viel zu verdanken

Neben seinen Auftritten vor der Kamera habe er auch in Sachen Regie und Produktion viel von Jackson und dessen Team gelernt und dabei zugesehen, «wie sie jeden Tag Probleme lösten». Dadurch habe seine Karriere als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent zuletzt noch einmal «abgehoben», so Mortensen. Für seinen neuesten Film «The Dead Don't Hurt» hat der Däne Regie geführt, das Skript geschrieben – und sich selbst gecastet. «Ich habe diesmal die Hauptrolle nur aushilfsweise übernommen. Wir hatten einen anderen Schauspieler, aber nach ein paar Monaten hat er sich umentschieden. Ich sah mich also nach jemand anderem um, ungefähr seines Alters und Typs und so bekannt, dass die Finanziers keine kalten Füsse bekommen würden.» Doch die Zeit sei knapp geworden und Mortensen schlüpfte letztendlich selbst in die Rolle des Holger Olsen.