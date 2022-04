Viktoria und Heiner Lauterbach: Familienfoto aus dem Italien-Urlaub

Viktoria Lauterbach (49) gibt auf Instagram regelmässig Einblicke in ihr Privatleben, Fotos ihrer Kinder sind aber eine Seltenheit. Umso mehr dürften sich die Followerinnen und Follwer der Ehefrau von Schauspieler Heiner Lauterbach (69) nun über dieses Foto gefreut haben: Die 49-Jährige hat das Familienalbum geöffnet und ein Foto des Ehepaars mit ihren beiden Kindern gepostet. Die vier sitzen dabei im Auto auf dem Weg in den Italien-Urlaub. Heiner und Viktoria sitzen vorne händchenhaltend und strahlen in die Kamera, Tochter Maya (19) und Sohn Vito (15) haben sich es auf der Rückbank gemütlich gemacht.