«Villa der Versuchung»-Siegerin: Jasmin Herren ist ihre Schulden los

Ronald Schill vermittelte ihr einen Anwalt für Insolvenzrecht

Denn wie sie in der Reunion im Gespräch mit Moderatorin Verona Pooth (57) verriet, schickte sie dem ehemaligen Politiker und Jurist Ronald Schill die Unterlagen zu ihrer Insolvenz zu. Er habe ihr dann einen Anwalt für Insolvenzrecht vermittelt, der vor Gericht Widerspruch einlegte – mit Erfolg. «Der Widerspruch gegen die 400.000 Euro wurde vom Gericht anerkannt und es wurde belegt, dass ich diese Summe nicht eingenommen habe», erklärte Jasmin Herren. «Deswegen bin ich davon jetzt mehr oder weniger befreit.»