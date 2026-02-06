«Villa der Versuchung»: Staffel zwei kommt im Sommer

Senderchef kündigt «viele Überraschungen» für die Staffel an

In der Pressemitteilung betont der Privatsender den Erfolg des Formats. «Villa der Versuchung» sei im Jahr 2025 zur «erfolgreichsten neuen Reality–Show Deutschlands» avanciert. Senderchef Marc Rasmus lobt angesichts der Einschaltquoten von im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauern, dass die Sendung «den Nerv des Publikums – linear in Sat.1 und digital auf Joyn» treffe. «Die Reality–Show hat insbesondere durch ihren neuen und einzigartigen Erzähl–Twist die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Folge an fasziniert.» Er kündigte für die neuen Folgen «viele Überraschungen» an.