«Villa der Versuchung»: Staffel zwei kommt im Sommer

Verona Pooth (57) wird auch in der zweiten Staffel der Reality–Show «Villa der Versuchung» als Moderatorin dabei sein. Wie Sat.1 am Freitag mitteilte, wird wieder in Thailand gedreht.
Wieder 14 Promis dabei
Dass es nach der Premiere im vergangenen Jahr eine Fortsetzung geben wird, hatte der Sender bereits angekündigt. Nun stehen weitere Details fest. Erneut werden 14 Prominente antreten, um die Frage zu beantworten: Können Promis auch ohne Luxus überleben?
Im vergangenen Jahr zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für zwei Wochen in eine Villa, allerdings ohne den gewohnten Glamour. Für jede Annehmlichkeit ging etwas vom Preisgeld ab. Da die Promis die Versuchungen zahlreich wahrnahmen, blieben am Ende von der Gewinnsumme von 250.000 Euro nur 9.199 Euro übrig. Diese konnte Siegerin Jasmin Herren (47) einstecken.
Wer sich dieses Mal der Herausforderung in Thailand stellen wird, hat der Sender noch nicht verraten. Die neue Staffel soll jedoch wieder im Sommer laufen – in Sat.1 und auf Joyn.
Senderchef kündigt «viele Überraschungen» für die Staffel an
In der Pressemitteilung betont der Privatsender den Erfolg des Formats. «Villa der Versuchung» sei im Jahr 2025 zur «erfolgreichsten neuen Reality–Show Deutschlands» avanciert. Senderchef Marc Rasmus lobt angesichts der Einschaltquoten von im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauern, dass die Sendung «den Nerv des Publikums – linear in Sat.1 und digital auf Joyn» treffe. «Die Reality–Show hat insbesondere durch ihren neuen und einzigartigen Erzähl–Twist die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Folge an fasziniert.» Er kündigte für die neuen Folgen «viele Überraschungen» an.