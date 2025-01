Villen im Visier: Mysteriöse «Ted Lasso»-Einbruchsserie in London

Die Serie der Einbrüche begann bereits Anfang November. Eine Familie wurde dabei so traumatisiert, dass sie nach dem Vorfall aus ihrer Villa auszog. Bei einem weiteren Einbruchsversuch Anfang Dezember in das Haus, das in der Serie als Wohnsitz der Figur Rebecca Welton (gespielt von Hannah Waddingham, 50) dient, wurden die Bewohner wach und konnten die Täter in die Flucht schlagen.