Vince Vaughn, John Corbett und mehr: Die grössten Stars in Hollywood

Brad Garrett: 2,04 Meter

Komiker und Schauspieler Brad Garrett (64) gilt mit einer Körpergrösse von 2,04 Meter als grösster Schauspieler, der eine Hauptrolle im Fernsehen gespielt hat. In der besonders in den USA beliebten Sitcom «Alle lieben Raymond» spielte Garrett von 1996 bis 2005 auf dem US–Kanal CBS Robert, den älteren Bruder von Titelfigur Ray (Ray Romano, 66). Daneben war Garrett, der für sein Spiel in «Alle lieben Raymond» übrigens beeindruckende drei Emmy–Awards gewann, im Lauf der Jahre auch in vielen anderen Produktionen zu sehen, so etwa in den Serien «Law & Order: SVU» und «Fargo» sowie im Kinofilm «Sweet and Lowdown».