Vinyl sorgt für einen glänzenden Übergang

Von Mantel bis Hose

Ein Eyecatcher ist sicherlich der Vinyl-Mantel, wie man ihn auf den Runways beispielsweise der Paris Fashion Week des Öfteren sah. Für Einsteiger empfiehlt sich vielleicht ein Model in dezentem Schwarz, wobei der glänzende Look eigentlich in jedweder Farbe auffällig ist. Egal, ob in Schwarz oder Grün, in jedem Fall bringt uns der Vinyl-Mantel trocken durch ungemütliche Graupel- oder Regentage. Figurbetont geschnitten über ein Kleid oder eine schmale Hose, wirkt der Mantel sehr feminin.