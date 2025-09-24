Violet Affleck spricht vor der UN über Covid-Auswirkungen bei Kindern

«Gefilterte Luft ist ein Menschenrecht»

Weiter sagte sie: «Ich schaudere bei dem Gedanken, wo wir in weiteren fünf Jahren ungebremster Infektionen und Neuinfektionen stehen werden». Affleck findet: «Wir können gefilterte Luft als Menschenrecht anerkennen, genauso intuitiv wie gefiltertes Wasser.» Sie fügte hinzu: «Wir können eine Infrastruktur für saubere Luft schaffen, die so allgegenwärtig und so offensichtlich notwendig ist, dass die Kinder von morgen nicht einmal wissen, warum wir sie brauchen.»