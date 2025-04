«Virgin»: Lorde gibt neuen Albumtitel und Erscheinungstag bekannt

Erste Single sorgte für Polizeieinsatz

Lorde bewarb die erste Singleauskopplung der Platte «What Was That» mit einem medienwirksamen Fan–Event in New York am 22. April, wo sie den Song auf Lautsprechern uraufgeführt hatte und mit Schaulustigen und Fans tanzte. Dort fanden sich allerdings so viele Menschen ein, dass die Polizei die Menschenmenge auflösen musste. Ein Ausschnitt ihres Auftritts ging auf X viral . Das Musikvideo des Songs enthält Clips von Lorde und ihren Fans bei diesem Pop–up–Auftritt.