«Virgin River»: Netflix-Hit wird vorzeitig um achte Staffel verlängert

Netflix knackt mit «Virgin River» einen Rekord

Mit dieser Entscheidung wird «Virgin River» wohl zur bisher am längsten laufenden Realserie des Streamingdienstes, wie das Branchenportal «Deadline» berichtet. Sie übertreffe damit andere langjährige Formate wie «Grace and Frankie» oder «Orange Is the New Black», die jeweils sieben Staffeln verbuchen können – sowie die spanische Serie «Élite», die mit acht Staffeln auf 64 Folgen kommt. «Virgin River» bringe es dann auf 84 Episoden.