«Virgin River»: Siebte Staffel startet im März bei Netflix

Fans der Netflix–Serie «Virgin River» dürfen sich freuen. Die Wartezeit hat bald ein Ende: Am 12. März 2026 kehrt die beliebte Dramaserie mit ihrer siebten Staffel zu Netflix zurück. Das gab der Streamingdienst jetzt bekannt und veröffentlichte gleich das erste Foto der neuen Folgen.
Das Bild zeigt Hauptdarstellerin Alexandra Breckenridge (43) und ihren Serien–Partner Martin Henderson (51) in vertrauter Zweisamkeit. Die beiden verkörpern seit 2019 das Liebespaar Melinda «Mel» Monroe und Jack Sheridan, das im Finale der sechsten Staffel endlich vor den Traualtar trat. Seit der vierten Staffel waren die Krankenschwester und der Restaurantbesitzer verlobt.
Die siebte Staffel setzt unmittelbar nach der Hochzeit ein und begleitet das Paar in seiner ersten Zeit als frischgebackenes Ehepaar. Showrunner Patrick Sean Smith kündigte an, dass die neuen Episoden zeigen werden, wie Mel und Jack ihr gemeinsames Leben auf der Farm aufbauen. «Mel kam nach Virgin River und erwartete ein schickes Landhaus. Jetzt lebt sie tatsächlich auf einem Bauernhof», erklärte Smith. Für ihre Figur bedeute das, weiterhin aus ihrer Komfortzone herauszutreten.
Neben dem frischen Eheglück wartet eine weitere Herausforderung auf das Paar. Am Ende der sechsten Staffel bot eine schwangere Patientin von Mel an, ihr Baby nach der Geburt zur Adoption freizugeben – nachdem die ursprünglich vorgesehenen Adoptiveltern abgesprungen waren. Für Mel und Jack eröffnet sich damit eine unerwartete Chance auf Nachwuchs.
Dieser Handlungsstrang ist besonders bedeutsam, da Mel in der fünften Staffel eine Fehlgeburt erlitt. «Wir haben diese Tragödie gesehen und wie Mel letztlich entschieden hat, dass sie nach all den vergangenen Traumata – nicht schwanger werden zu können oder Babys zu verlieren – damit abschliessen will», erinnerte Henderson. «Es war interessant zu sehen, wie das Paar durch etwas so Dunkles gehen musste und dann einen Weg gefunden hat, der sie tatsächlich näher zusammenbrachte.»
Achte Staffel bereits bestätigt
Für die treue Fangemeinde gibt es noch eine weitere gute Nachricht: Netflix hat «Virgin River» bereits für eine achte Staffel verlängert. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Robyn Carr und erzählt die Geschichte einer Krankenschwester aus Los Angeles, die in eine kleine Stadt im Norden Kaliforniens zieht, um einen Neuanfang zu wagen.