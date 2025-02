Vision Board enthüllt: Was plant Herzogin Meghan für «As Ever»?

«As Ever»–Logo soll Tribut an Prinz Harry sein

Daneben befindet sich ein Stück Stoff, in das das Logo ihrer Lifestyle–Marke «As Ever» eingewebt ist. Am Dienstag gab Meghan bekannt, dass sie das Unternehmen von «American Riviera Orchard» in «As Ever» umbenennen würde und veröffentlichte eine neue Website. Laut dem Magazin «People» soll das Logo ein Tribut an Ehemann Harry sein: Zu sehen ist eine Palme, die für das Haus des Herzogs und der Herzogin von Sussex in Kalifornien stehen soll, sowie zwei Kolibris – laut einem Insider der Lieblingsvogel von Prinz Harry.