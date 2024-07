Vito Schnabel: Hat es sich für den Womanizer jetzt ausgeschnäbelt?

«Helena wusste schon immer, was sie will»

Damals hatte Schnabel die Rechnung noch nicht mit Helena Althof gemacht. Das deutsche Model erinnert äusserlich zwar frappierend an Schnabels Ex–Freundin, Super–Model Irina Shayk (38). Gleichzeitig hat Althof ihren eigenen Kopf, wie ihr Vater, Promi–Bodyguard Peter Althof (68) bestätigt: «Sie hat gesagt: ‹Nach dem Abitur gehe ich weg!› Und das hat sie dann auch sofort gemacht. Helena wusste immer schon, was sie will, war eine wilde Hummel», so Althof stolz in einem Interview mit der Gala 2022. Helena folgte ihrem Plan. Mit makellosem Äusserem und einem Abitur von 1,4 ausgestattet zog sie in die weite Welt der Mode aus. Aktuell steht sie bei der internationalen Agentur «IMG Models» unter Vertrag und arbeitet erfolgreich in London, Paris und New York.