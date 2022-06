«Viva la Diva - Wer ist die Queen?»: Das steckt hinter der neuen Drag-Show

RTL hat die Show nicht selbst konzipiert. Das Original stammt aus den Niederlanden, trägt dort den Titel «Make Up Your Mind» und wurde 2021 erstmals ausgestrahlt. Die Sendung kam so gut an, dass man sie in diesem Jahr um eine zweite Staffel über fünf Folgen erweitert hat. An den Rechten für die Show sei laut niederländischer Medien nicht nur Deutschland interessiert gewesen, sondern auch Fernsehmacher aus China und den USA.