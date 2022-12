Viva Magenta! Pantone enthüllt die Farbe des Jahres 2023

Very Peri wird abgelöst

Für Modeliebhaber bedeutet die neue Trendfarbe keine grosse Umstellung. Denn Pink-Töne waren im Jahr 2022 ohnehin angesagt - sowohl in der Damen- als auch in der Herrenabteilung. Und auch die von Pantone für das Jahr 2022 gewählte Trendfarbe Very Peri - ein Lila, vereint mit Blautönen und einem rötlich-violetten Unterton - passt in die Viva-Magenta-Farbfamilie.