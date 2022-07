Verlobung verkündete sie vor einem Jahr

Ihre Verlobung hatte die «taff»-Moderatorin im Juni 2021 verkündet. Geppert erklärte damals in einem Instagram-Post: «Jemand ganz Besonderes hat mich zum glücklichsten Mädchen im Universum gemacht! ICH HABE JA GESAGT». Dazu postete sie zwei Fotos, auf denen sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Auf einem der beiden Bilder schmiegt sie sich an ihren Verlobten. Die andere Aufnahme zeigt Geppert vor einer Strandkulisse. Mit ihrem jetzigen Ehemann soll die Moderatorin seit fünf Jahren liiert sein.