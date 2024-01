Viviane Geppert: «Zum ersten Mal Mama werden, verändert alles»

Babypfunde sucht man bei Ihnen vergeblich?

Geppert: Ich finde auch, die sollte man gar nirgends suchen. Ich habe mich nie unter Druck gesetzt oder mich beim Sport oder Essen besonders bemüht. Durch die Schwangerschaft habe ich eine ganz andere Liebe und Wertschätzung für meinen Körper entwickelt und fühle mich heute viel wohler als früher, auch wenn sich mein Körper für andere Menschen von aussen betrachtet vielleicht nicht sehr verändert hat. Das ist einfach so. Genauso wie es in Ordnung ist, wenn sich ein Körper in einer Schwangerschaft oder während einer Schwangerschaft anders entwickelt. Ich bin stolz auf meinen Körper und das, was er geleistet hat.