Vivienne Westwood: Trauer um «unbestrittene Königin britischer Mode»

Vivienne Westwood: «Mutter der Revolution»

Die Vorreiterin des Punk-Looks in der Modewelt sei am 29. Dezember friedlich im Kreise ihrer Familie in Clapham eingeschlafen, hiess es in einer Mitteilung auf dem offiziellen Instagram-Account Westwoods. In einem Kommentar zu dem Beitrag nannte «Game of Thrones»-Star Gwendoline Christie (44) sie «Mutter der Revolution». Weiter erklärte die Schauspielerin: «Wir können uns glücklich schätzen, dich überhaupt gehabt zu haben». Die unter anderem aus «Sex and the City» bekannte Kim Cattrall (66) kommentierte: «Immer eine Legende.» Sie fühle sich gesegnet, Westwood getroffen und ihre Kreationen getragen zu haben.