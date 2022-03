Vögel beobachten: Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger

Was sollte man im Garten haben, um Vögel anzulocken?

Khil: Am besten ist es, eine «wilde Ecke» zu belassen, in der Pflanzen wachsen und blühen können. Das lockt Insekten an, von denen sich Vögel ernähren, Früchte und Beeren werden im Herbst und Winter gefressen. In toten Ästen entstehen Höhlen, die zur Brut und als Schlafplatz genutzt werden. Nisthilfen schaffen zusätzlichen Brut-Raum, an Futterstelle und Tränke kann man Vögel hervorragend beobachten.