Vögel im Winter: So können nicht nur Gartenbesitzer helfen

Der Winter steht vor der Tür – auch für die hier heimischen Vögel. Vor allem in städtischen Gebieten, wo natürliche Nahrungsquellen oft fehlen, können die kalten Monate für die Tiere herausfordernd sein. Laut dem «Vogel–Index» der Baumarkt–Kette Toom sind die rund 314 Vogelarten in Deutschland vom Rückgang der Artenvielfalt betroffen. Wie Vogel–Experte und Artenschutzreferent Lars Sund vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in diesem Zusammenhang erläutert, lassen sich mit wenigen Handgriffen und einigen Tipps aber für die hier überwinternden Vogelarten Hilfsmittel bereitstellen.