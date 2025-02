Voletta Wallace: Mutter von Notorious B.I.G. stirbt mit 72 Jahren

Voletta Wallace hoffte zeit ihres Lebens auf Gerechtigkeit

Nach dem Tod von Notorious B.I.G. im Jahr 1997 hielt sie sein Erbe am Leben und verwaltete seinen Nachlass, der sich «People» zufolge zuletzt auf 160 Millionen US–Dollar belaufen haben soll. So fungierte Wallace etwa als Produzentin des 2009 erschienenen Biopics «Notorious B.I.G.» über das Leben ihres berühmten Sohnes. In dem Film wurde sie von Angela Bassett (66) gespielt.