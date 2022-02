Volkskrankheit Burnout: «Auch immer mehr Schüler sind betroffen»

Burnout - eine in der Arbeitswelt inzwischen weitverbreitete Krankheit, von der jedoch auch immer mehr Jugendliche betroffen zu sein scheinen. Dr. Andreas Hagemann, Psychiater und Ärztlicher Direktor der Privatklinik Merbeck sowie der Röher Parkklinik, erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: «Fachärzte gehen davon aus, dass heute fast jeder Fünfte in seiner Jugend eine depressive Phase erleidet.» Im Gespräch verrät der Experte, warum die Volkskrankheit inzwischen in fast allen Generationen vorkommt und wie Betroffene diese besiegen können.