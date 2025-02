Volle Lippen wie die Stars: Dieser Beauty-Hack schafft Volumen

Step 4: Lippenstift & Gloss für das perfekte Finish

Zum Schluss werden die Lippen mit einem leicht glossy Lippenstift in einem Nude–Ton ausgefüllt. Der ultimative Volumen–Boost? Ein Hauch Lipgloss in der Mitte der Lippen! Das reflektierende Finish sorgt für zusätzliche Dimension und verleiht dem gesamten Look ein luxuriöses Finish.