Volles Haus: «Stromberg»-Stars feiern Premiere in Berlin

Doch wie geht es nach dem Film weiter? Wird die Serie womöglich fortgesetzt? Das wollte Gätjen von Herbst wissen. «Was für eine steile These!», sagte Herbst laut «DWDL». «Ich habe da ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist einen Gedanken wert», ergänzte er. Bei einer möglichen Zukunft der Serie vertraut er auf Autor Ralf Husmann. «Ich glaube, Ralf sind beim Schreiben weitere graue Zellen gewachsen. Der könnte sich mehr vorstellen, was man noch mit ‹Stromberg› machen kann», so Herbst.