«Völlig falsch»: Apple Martin wehrt sich gegen Mobbing-Gerüchte

In einer Instagram–Story stellte die Studentin klar, dass an den Spekulationen absolut nichts dran sei. Apple Martin teilte einen Screenshot eines Kommentars, den sie zuvor verfasst hatte, und fügte hinzu: «Nur eine kleine Nachricht von mir selbst.» In dem Text hiess es: «Ich wollte eigentlich nicht darauf reagieren, aber dieses Narrativ ist völlig falsch und gerät völlig ausser Kontrolle. Ich wurde noch nie von einer Schule verwiesen, erst recht nicht wegen ‹Mobbing›.»