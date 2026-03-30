Völlig losgelöst: «Der Astronaut» dominiert weiter die Kinocharts

«Der Astronaut» Ryan Gosling (45) ist weiterhin in ganz anderen Sphären unterwegs. Mit «Project Hail Mary» dominiert der «Barbie»–Star auch in der zweiten Woche die US–Kinocharts. Laut dem Datendienstleister Comscore spielte der Sci–Fi–Film in Nordamerika weitere 54,5 Millionen US–Dollar ein. Dies bedeutete zum zweiten Mal in Folge Platz eins der Kino–Charts, vor dem Pixar–Film «Hoppers».