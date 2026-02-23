Volljährig: So süss gratuliert Jennifer Lopez ihren Zwillingen

«Was für ein Glück, die Welt an diesem Tag vor 18 Jahren hatte»

Dass ihre Kinder ab jetzt erwachsen sind, kann Lopez deshalb kaum fassen. «Ihr seid beide so gutherzig, grosszügig und liebevoll», schwärmt sie von ihrem Nachwuchs, den sie liebevoll «Coconuts» und «Wunderzwillinge» nennt. «Was für ein Glück die Welt an diesem Tag vor 18 Jahren hatte, als Gott beschloss, euch mit all euren Talenten, eurem Geist und euren Herzen hierher zu schicken, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen». Liebe könne ihre Gefühle nie beschreiben, so J.Lo. «Es waren immer wir drei! Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Wir hatten immer einander zum Festhalten und als festen Halt inmitten jedes Schneesturms. Und ich verspreche euch, meine wunderschönen Coconuts, egal wie gross ihr werdet, das wird immer so bleiben», führt sie aus.