Vom Bauernhof auf die Bühne: Ina Müller feiert 60. Geburtstag

Seither ist wieder wenig über Müllers Privat– und Liebesleben bekannt. Und das ist durchaus gewollt. Zwar zeigt sie sich in ihren Songs oft sehr persönlich, doch Interviews meidet sie meist. «Auf der Bühne zu stehen und privat zu sein, finde ich überhaupt nicht schlimm. Schlimm wird es dann, wenn man ein Interview dazu geben muss. Das ist mir oft zu intim», erklärte sie einmal im Gespräch mit «Planet Interview». «In vielen Texten ist bereits alles gesagt, sodass ich oft keine Notwendigkeit sehe, mich auch noch in Interviews detailliert dazu zu äussern. Das, was ich mitzuteilen bereit bin, kann man in den Songs nachhören», so Müller.