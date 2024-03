Vom Dschungel zu «Unter uns»: Leyla Lahouar feiert Schauspiel-Debüt

Nach ihrer Teilnahme bei «Der Bachelor» ging es für sie im Januar 2024 ins RTL–Dschungelcamp von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», jetzt feiert Leyla Lahouar (27) ihr Schauspiel–Debüt. Sie schlüpft in eine Gastrolle bei «Unter uns», die für sie «wie die Faust aufs Auge» passe, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. In der RTL–Serie wird Lahouar die wohlhabende Fitnessstudio–Kundin Julia Winkels spielen.