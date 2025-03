Vom ESC bis zum Läckerli: So lässt sich Basel richtig erleben

Der ESC in der St. Jakobshalle

Das grosse Finale des ESC, bei dem die österreichischen Geschwister Abor & Tynna mit ihrem Song «Baller» für Deutschland antreten, steigt in diesem Jahr am 17. Mai in der St. Jakobshalle. Auch für alle, die kein ESC–Ticket haben, ist viel geboten. Der angrenzende St. Jakob–Park, ein grosses Fussballstadion, soll sich etwa am Finaltag in eine «Arena plus» verwandeln. Geplant ist eine Pre–Show mit nationalen und internationalen Acts und ein Public Viewing. In der Messe Basel soll zudem in der Finalwoche ein «Eurovision Village» Besucherinnen und Besucher empfangen. Hier gibt es vom 10. bis 17. Mai tägliche Programme, die ebenfalls Live–Konzerte und Public Viewings beinhalten. Auch ein Begleitprogramm in der Stadt ist geplant.