Vom Girlie zum Filmstar: Die spektakuläre Karriere von Heike Makatsch

Ihr Filmdebüt war gleich ein voller Erfolg

Bereits 1996 zeigte sie jedoch, dass auch eine gute Schauspielerin in ihr steckt: Die Rolle im Film «Männerpension» von Detlev Buck (62) ebnete ihr den Weg in die Schauspielbranche. Sie wurde direkt mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Auch als Sängerin tat sie sich mit dem Streifen hervor, denn sie interpretierte darin das bekannte Countrylied «Stand by Your Man» neu. Auch in weiteren Filmen wie etwa «Hilde» sang sie. 2009 veröffentlichte sie zudem das Album «Die schönsten Kinderlieder».