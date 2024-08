Vom Heli ins Meer: Action-Urlaub für Katy Perry und Orlando Bloom

Katy Perrys Sprungverhalten wirkt noch etwas unsicher. Sie breitet im Flug die Beine aus und geht in die Hocke, wie ein Standbild bei Instagram zeigt. Orlando Bloom taucht hingegen elegant und gerade ein. Kein Wunder, der «Herr der Ringe»–Darsteller ist extreme Aktivitäten gewohnt. In seiner neuen Dokureihe «To the Edge» versucht sich der Brite in Skydiving, Bergsteigen und Apnoetauchen.