Vom Kinderstar zum Actionheld: Kurt Russell wird 75

Am Ende behielt Walt Disney recht: Kurt Russell schaffte in Hollywood den Durchbruch, legte sein Kinderstar–Image ab und wurde zum Actionhelden. Für seine Rolle in «Silkwood» (1983) erhielt er eine Golden–Globe–Nominierung als bester Nebendarsteller. Bekannt ist er auch für seine Zusammenarbeit mit Regisseur John Carpenter (78), mit dem er 1979 schon den «Elvis»–Film gedreht hatte, der ihm eine Emmy–Nominierung beschert hatte. Er stand für ihn in dem Actionfilm «Die Klapperschlange» (1981) und dessen Fortsetzung «Flucht aus L.A.» (1996), dem Horrorfilm «Das Ding aus einer anderen Welt» (1982) oder «Big Trouble in Little China» (1986) vor der Kamera.