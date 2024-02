Vom Klassiker zum frischen Schmachtwerk: Filme für den Valentinstag

Neues Schmacht–Futter und Taschentuch–Alarm

Wer statt dutzendfach gesehener Werke lieber einen Film schauen will, den er oder sie noch nicht mitsprechen kann, bekommt pünktlich zum Valentinstag frisches Schmachtfutter. Etwa in Form des Dramas «All of Us Strangers», der hierzulande am 8. Februar angelaufen ist. Der Film mit «Fleabag»– und «Sherlock»–Fanliebling Andrew Scott (47) und «Aftersun»–Mime Paul Mescal (28) handelt von der Liebe zweier Männer, die selbst den Gesetzen von Raum und Zeit zu trotzen scheint. Screenwriter Adam (Scott) findet sich in dem Haus seiner Kindheit wieder, in dem seine Eltern – gespielt von Claire Foy (39) und Jamie Bell (37) – noch so zu leben scheinen, wie an dem Tag, an dem sie 30 Jahre zuvor gestorben sind. Welche Rolle spielt bei all dem Adams mysteriöser Nachbar Harry (Mescal)?