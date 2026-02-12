Vom Krebs gezeichnet: Das war James Van Der Beeks letzter Auftritt

«Ich habe Krebs immer mit dem Alter und einem ungesunden, bewegungsarmen Lebensstil in Verbindung gebracht. Aber ich war in grossartiger körperlicher Verfassung. Ich habe versucht, mich gesund zu ernähren», erklärte er in einem weiteren Interview mit dem «People»–Magazin. Erste Symptome wie Veränderungen bei der Verdauung habe er zunächst auf seinen Kaffeekonsum geschoben, bevor er sich zu einer Darmspiegelung entschloss. «Ich glaube, ich bin in einen Schockzustand verfallen», erinnerte er sich an die Diagnose. In einem emotionalen Instagram–Video im März 2025 reflektierte Van Der Beek dann über «das härteste Jahr meines Lebens». Er habe «dem Tod direkt ins Auge blicken» müssen.