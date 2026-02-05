Vom Laufsteg zum Insta-Feed: «GNTM»-Stars als Social-Media-Queens

Elena Carrière, Zweitplatzierte von 2016, betreibt ihren Female–Empowerment–Kanal mit 466.00 Followern. 452.000 Instagram–Follower hat Fiona Erdmanns Kanal unter dem Motto «Family, Lifestyle, Business». Die Viertplatzierte von 2007 und dreifache Mutter nimmt ihre Community mit in ihren Alltag in Dubai. Jana Heinisch, «GNTM»–Kandidatin von 2014, verbucht rund 328.000 Instagram–Follower. Sie beschreibt sich selbst als «Pilot, Model, Speaker & Host». Auch mit einer Reality–TV–Karriere nach «GNTM» gelangt man zu Social–Media–Bekanntheit: 2008er–Teilnehmerin Gina–Lisa Lohfink hat rund 330.000 Instagram–Abonnenten.