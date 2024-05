Vom Netz überfordert und immer erreichbar: Zeit für Digital Detox?

Viel Zeit am Smartphone und immer mehr Nachrichten

Kürzlich gab in einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom jeder zweite Befragte an, sich ob der Fülle an Infos und Nachrichten häufig überfordert zu fühlen. 62 Prozent würden daher den Nachrichtenkonsum im Netz bisweilen bewusst einschränken. Eine andere Erhebung des Digitalverbandes kam zu dem Ergebnis, dass sich 83 Prozent ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen könnten. Täglich verbringen 16– bis 29–Jährige demnach im Schnitt 182 Minuten mit ihren Geräten, bei den 30– bis 49–Jährigen sind es 158 Minuten, bei den 50– bis 64–Jährigen 148 Minuten und selbst bei den über 65–Jährigen noch 96 Minuten.