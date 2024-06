Vom Thronfolger bis zum Musikstar: Alle wollen Taylor Swift sehen

Taylor Swift kommt auch nach Deutschland

Welche Promis Taylor Swift wohl in Deutschland in die Arenen locken wird? Aktuell sind zwischen dem 17. Juli und 28. Juli insgesamt sieben Auftritte des Musik–Megastars in Gelsenkirchen, Hamburg und München geplant. Daneben stehen in den kommenden Wochen unter anderem Auftritte in Dublin, Zürich, Wien und Mailand an. Im August kehrt sie für fünf weitere Konzerte nach London zurück – die vorerst letzten in Europa.