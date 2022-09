Vom Tod der Queen überschattet: So feierte Margrethe II. ihr Jubiläum

Königin Margrethe II. (82) von Dänemark hat ihr Thronjubiläum bescheidener begangen als zunächst geplant - aus Respekt vor der am 8. September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die beiden Königinnen waren Cousinen dritten Grades. Nach dem Tod der britischen Monarchin ist Margrethe II. nun die am längsten amtierende Monarchin in Europa.