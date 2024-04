«Von Affen und Menschen»: So wird der neue «Tatort» aus Zürich

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, und nur mit ganz leichten Abzügen in der B–Note. Das Schweizer Ermittler–Team hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile eingespielt und ist eine erfrischende Konstante im grossen «Tatort»–Kosmos. Standen bislang eher die Ernsthaftigkeit und die beiden Persönlichkeiten der unterschiedlichen Ermittlerinnen im Vordergrund, so kippt der Fokus in «Von Affen und Menschen» erstmals ein wenig. Damit überrascht der Film: Durchaus lustige und komödiantische Elemente wechseln sich hier mit klassischen Krimi–Erzählweisen gekonnt ab, was man dem Schweizer «Tatort»–Team so gar nicht zugetraut hätte. Sowohl die beiden Hauptdarstellerinnen bekommen ihre komischen Momente als auch der Plot an sich hat teilweise fast schon klamaukige Münsteraner Züge.