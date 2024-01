Von Apple bis Indie: Fünf Tagebuch-Apps für das digitale Zeitalter

1 Second Every Day (Android/iOS)

Weniger mit dem traditionellen Tagebuch–Schreiben hat die App «1 Second Every Day» am Hut. Sie setzt vielmehr auf Fotos und Videos und packt diese, wie der Titel der App schon sagt, jeden Tag in eine einzige Sekunde. So entsteht im Verlauf eines Jahres ein Video, das alle 365 Tage in einem rund sechsminütigen Video bündeln kann. Die App ist für Android– sowie iOS–Geräte gratis downloadbar, für den vollen Funktionsumfang bitten die Macher allerdings zur Kasse.