Von «AWZ» zu «GZSZ»: Anna-Katharina Fecher neu im Kolle-Kiez

Bis 2014 als Melanie bei «AWZ»

«Ich habe bis 2014 für 2,5 Jahre bei ‹Alles was zählt› mitgespielt und die Rolle der Melanie Wendt verkörpert», berichtet Fecher im Interview mit RTL anlässlich ihres «GZSZ»–Einstiegs. In der Serie spielte sie die 17–jährige Pflegetochter von Annette Bergmann (gespielt von Ulrike Röseberg, 45) und Ingo Zadek (gespielt von André Dietz, 49), die eigentlich ein 17 Monate altes Pflegebaby erwarten hatten und sich stattdessen mit einer frühreifen jungen Erwachsenen auseinandersetzen mussten. «Davor und danach habe ich verschiedene Episodenrollen in anderen Serien gespielt.» Auch in «GZSZ» sei sie in der Vergangenheit schon zu sehen gewesen, «als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018».