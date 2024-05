Von Barbra Streisand beleidigt? Melissa McCarthy bricht ihr Schweigen

Barbra Streisand fragt nach Abnehm–Medikament

Anfang der Woche hatte Barbra Streisand ein Instagram–Foto von Melissa McCarthy, auf dem sich diese sichtlich erschlankt zeigte, mit den – inzwischen gelöschten – Worten kommentiert: «Hast du Ozempic genommen?» Ozempic ist ein Medikament, das zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird. Die Sängerin entschuldigte sich kurz darauf und die Angesprochene hatte bereits in einem Instagram–Clip darüber gescherzt: «Barbra Streisand weiss, dass es mich gibt!», so McCarthy. Sie hat in dem Beitrag ein Magazin in der Hand mit Streisand auf dem Cover und fügt hinzu, Barbra hätte sie kontaktiert «und sagte, dass ich gut aussehe. Ich habe gewonnen.»