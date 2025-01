Von «Boléro» bis Micky Maus: Urheberrechte sind entfallen

1929 befand sich die boomende Filmindustrie an der Schwelle vom Stumm– zum Tonfilm. So erschien 1929 Disneys Trickfilm «The Karnival Kid», in dem seine berühmte Micky Maus zum ersten Mal sprach. In der Filmkomödie «The Cocoanuts» machten sich die Marx Brothers erstmals einen Namen. In «Blackmail» drehte Gruselmeister Alfred Hitchcock seinen ersten Tonfilm. Und durch «The Hollywood Revue of 1929» avancierte der Titelsong «Singin' in the rain» zum Allzeit–Evergreen.