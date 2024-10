Von Botox bis Filler: Minimale Eingriffe für maximale Verjüngung?

Welche Risiken oder Nebenwirkungen gilt es zu beachten?

Dr. Djalaei: Zu den möglichen Risiken gehören Schwellungen und Hämatome, die in der Regel nach wenigen Tagen wieder abklingen. In seltenen Fällen können Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen auftreten. Ein sehr geringes Risiko besteht darin, dass durch eine Injektion eine Arterie verstopft wird, was zu Hautnekrosen führen könnte. Allerdings tritt dies in der Regel nicht auf, wenn man die Technik beherrscht und die Anatomie gut kennt – die Behandlungen sollten also in jedem Fall von einem Experten durchgeführt werden.